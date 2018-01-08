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С пассажирами под красный: ярославец выложил видео с автобусом-нарушителем
8 января 2018
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Ярославского автомобилиста Игоря Круглова возмутило поведение водителя 78-го автобуса, который проскочил перед ним под красный свет. Это произошло на пересечении улиц Угличская и Добрынина. Нарушение Правил дорожного движения снял видеорегистратор. Водитель легковушки выложил запись в социальные сети, а также написал жалобу в «ЯрГорТранс» и заявление в ГИБДД.
— Надеюсь, этому водителю влепят по полной программе. Это было никакое не завершение маневра, а грубое нарушение, — говорит Игорь Круглов. — Водитель автобуса мог остановиться — скорость и загруженность это позволяли. Но он принял решение проехать на запрещающий сигнал, тем самым подвергая опасности других участников движения.
Правовую оценку действиям водителя автобуса дадут сотрудники ГИБДД, а в «ЯрГорТрансе» обещают разобраться в случившемся после праздников.
Напомним, накануне на Московском проспекте произошло серьёзное ДТП с участием автобуса. В интернете появилось видео, как он сбивает пешеходов и сминает легковушку.
Фото: Игорь Круглов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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