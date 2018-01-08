С пассажирами под красный: ярославец выложил видео с автобусом-нарушителем

Автобус, который ездил, нарушая ПДД, записал видеорегистратор ярославца

Ярославского автомобилиста Игоря Круглова возмутило поведение водителя 78-го автобуса, который проскочил перед ним под красный свет. Это произошло на пересечении улиц Угличская и Добрынина. Нарушение Правил дорожного движения снял видеорегистратор. Водитель легковушки выложил запись в социальные сети, а также написал жалобу в «ЯрГорТранс» и заявление в ГИБДД.

— Надеюсь, этому водителю влепят по полной программе. Это было никакое не завершение маневра, а грубое нарушение, — говорит Игорь Круглов. — Водитель автобуса мог остановиться — скорость и загруженность это позволяли. Но он принял решение проехать на запрещающий сигнал, тем самым подвергая опасности других участников движения.

Правовую оценку действиям водителя автобуса дадут сотрудники ГИБДД, а в «ЯрГорТрансе» обещают разобраться в случившемся после праздников.

Напомним, накануне на Московском проспекте произошло серьёзное ДТП с участием автобуса. В интернете появилось видео, как он сбивает пешеходов и сминает легковушку.