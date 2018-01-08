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В Ярославле маршрутка с пассажирами угодила в ДТП
8 января 2018
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Сегодня около 9 часов утра в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП с участием маршрутки. На Ленинградском проспекте возле торгового центра «Космос» автобус ПАЗ врезался в ограждение.
— Серьезных травм ни у кого из пассажиров нет, — рассказали очевидцы. — Пробки из-за аварии тоже нет.
В подробностях случившегося сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Серьёзное ДТП произошло вчера на Московском проспекте с участием автобуса. В интернете появилось видео, как ЛиАЗ сбил пешеходов и смял легковушку.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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