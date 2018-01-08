В Ярославле маршрутка с пассажирами угодила в ДТП

Причины аварии установят сотрудники Госавтоинспекции

Сегодня около 9 часов утра в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП с участием маршрутки. На Ленинградском проспекте возле торгового центра «Космос» автобус ПАЗ врезался в ограждение.

— Серьезных травм ни у кого из пассажиров нет, — рассказали очевидцы. — Пробки из-за аварии тоже нет.

В подробностях случившегося сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Серьёзное ДТП произошло вчера на Московском проспекте с участием автобуса. В интернете появилось видео, как ЛиАЗ сбил пешеходов и смял легковушку.