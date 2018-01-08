Появилось видео, как автобус на Московском сбивает пешеходов и сминает машину

Машину впечатало в столб

В распоряжении редакции 76.ru появилось видео, на котором запечатлён момент аварии на Московском проспекте. На ролике, присланном читателем, видно, как автобус заворачивает на пешеходный переход, сшибая по пути часть опоры освещения. Автобус задел и пешехода — видно, как мужчина отлетает на дорогу.

А затем автобус буквально сминает легковушку, стоящую перед пешеходным переходом.

- Дорогу полили незадолго. Там ещё вторая авария случилась около «Спортмастера». Видимо, по той же причине гололеда, — пишут очевидцы аварии.

Напомним, ДТП произошло сегодня вечером. Пешеход, попавший под колеса автобуса, сумел подняться на ноги.

- По данным УГИБДД, в автобусе находился только водитель, - уточнили в ярославской полиции.

В смятой машине травмированы могут быть два человека, но это информация ещё уточняется. Следите за обновлениями на сайте.