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В новогодние каникулы в Ярославле накрыли магазины с контрафактом
7 января 2018
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В новогодние каникулы по магазинам Ярославля искали контрафактный алкоголь. И нашли. Больше 30 рейдов устроили специалисты департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка совместно с представителями центра по защите прав потребителей и ОВД Ярославской области.
— Проведено более 30 рейдов в Ярославле, Ростовском, Тутаевском, Ярославском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах, — рассказали участники рейдов. — Особое внимание в ходе рейдов уделялось торговле в ночное время, контрафактной продукции и продаже спиртного несовершеннолетним.
Контрафакт нашли в Дзержинском районе Ярославля, где в одном из магазинов, замаскированных под бар, продавали нелицензированный алкоголь. Всю партию изъяли. Кстати, за время каникул ярославцы не раз жаловались на нелегальную продажу алкоголя.
Напомним, смертельное ДТП на Октябрьском мосту спровоцировал пьяный водитель.
Фото: Наталья Леонтьева
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