Пожар в Брагино: из района валит чёрный густой дым

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Из Брагино повалил густой чёрный дым. Проезжающие мимо водители сообщают, что столб настолько большой, что его видно за несколько километров от места происшествия.
— Дым идёт из-за забора на улице Блюхера, в районе базы «Яркнига», — сообщает Ярослав Мазур.
В управлении МЧС по Ярославской области уточнили, что серьёзного пожара на улице Блюхера нет. Сильный дым идёт от большой горящей покрышки.
Фото: Ярослав Мазур
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров