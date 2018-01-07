Пожар в Брагино: из района валит чёрный густой дым

Пожар в Брагино

Из Брагино повалил густой чёрный дым. Проезжающие мимо водители сообщают, что столб настолько большой, что его видно за несколько километров от места происшествия.

— Дым идёт из-за забора на улице Блюхера, в районе базы «Яркнига», — сообщает Ярослав Мазур.

В управлении МЧС по Ярославской области уточнили, что серьёзного пожара на улице Блюхера нет. Сильный дым идёт от большой горящей покрышки.