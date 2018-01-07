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У ярославца угнали машину, пока он парился в бане
7 января 2018
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У ярославца угнали машину, пока он парился в бане во Фрунзенском районе Ярославля. Правда, иномарку «Киа-Соул» далеко не увезли — разбили о дерево на соседней улице Калинина.
— 3 января я был с сыном в бане, позвонили из полиции, сказали, что моя машина на кустах висит, я бегом туда, — рассказывает Алексей Ананьев. — Оказалось, её угнали, но далеко не увезли.
Угонщиками иномарки оказались подростки лет 15–16, которые даже не планировали далеко уходить с места преступления. Правоохранители и владелец машины погнались за угонщиками и поймали их на улице Ньютона. В отношении подростков завели уголовное дело. А ярославцу теперь предстоит дорогой ремонт автомобиля.
Фото: Алексей Ананьев
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