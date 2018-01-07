|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославна может стать звездой телевидения после селфи с Павлом Волей
7 января 2018
4 335 1
Ярославская студентка Мария Данчук может стать звездой телеканала ТНТ. 21-летняя рыжеволосая девушка стала участницей нового конкурса телеканала, записав видео на промо-ролик с артистом, юмористом Павлом Волей. И её селфи на камеру стремительно набирает просмотры в интернете, благодаря чему ярославна может попасть в официальный ролик на телевидение.
— Дело в том, что изначально я пришла на съёмку для себя, потому что давно слежу за акцией, — рассказывает Маша. — А потом, когда друзья начали делать репосты и видео стало набирать просмотры, я подумала — почему нет? Сейчас я даже не отслеживаю количество просмотров, у меня со дня на день начинаются экзамены в университетах, это важнее. Спасибо моим друзьям, которые меня поддерживают, просматривают и отслеживают. Если я что-то займу — то это будет наша общая победа.
Сама Маша Данчук родом из Любима, сейчас готовится к сессии в университете имени Демидова. За три дня ролик девушки набрал 11 тысяч просмотров. Напомним, трейлер телеканала с профессиональными гримёрами и визажистами приезжал на Советскую площадь в Ярославле и на площадь Дерунова в Рыбинске.
Фото: Мария Данчук
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров