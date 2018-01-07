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Ярославна может стать звездой телевидения после селфи с Павлом Волей

7 января 2018
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телевидение, ТНТ, Ярославль

Ярославская студентка Мария Данчук может стать звездой телеканала ТНТ. 21-летняя рыжеволосая девушка стала участницей нового конкурса телеканала, записав видео на промо-ролик с артистом, юмористом Павлом Волей. И её селфи на камеру стремительно набирает просмотры в интернете, благодаря чему ярославна может попасть в официальный ролик на телевидение.

— Дело в том, что изначально я пришла на съёмку для себя, потому что давно слежу за акцией, — рассказывает Маша. — А потом, когда друзья начали делать репосты и видео стало набирать просмотры, я подумала — почему нет? Сейчас я даже не отслеживаю количество просмотров, у меня со дня на день начинаются экзамены в университетах, это важнее. Спасибо моим друзьям, которые меня поддерживают, просматривают и отслеживают. Если я что-то займу — то это будет наша общая победа.

Сама Маша Данчук родом из Любима, сейчас готовится к сессии в университете имени Демидова. За три дня ролик девушки набрал 11 тысяч просмотров. Напомним, трейлер телеканала с профессиональными гримёрами и визажистами приезжал на Советскую площадь в Ярославле и на площадь Дерунова в Рыбинске.

Анна Елкина
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Фото: Мария Данчук
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