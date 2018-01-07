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Празднично обокрали: у ярославца все каникулы списывали деньги с карты
7 января 2018
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Погулял, так погулял. У ярославца все каникулы списывали деньги с банковской карты на выпивку неизвестные люди.
64-летний мужчина заявил в полицию о том, что его карточка пропала в дни между 31 декабря прошлого года и 4 января нового года. За это время с неё списали 23 500 рублей.
— Как пояснил мужчина, он во время празднования Нового года совместно распивал алкогольные напитки с малознакомыми людьми в собственной квартире, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Правоохранители выясняют, кто мог увести у мужчины карту.
Читайте также: праздники выдались неудачными для ярославны, гуляющей в компании друзей. Девушку обокрали на десятки тысяч.
Фото: Александра Савельева
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