Празднично обокрали: у ярославца все каникулы списывали деньги с карты

В праздники у ярославцев воровали деньги и кошельки

Погулял, так погулял. У ярославца все каникулы списывали деньги с банковской карты на выпивку неизвестные люди.

64-летний мужчина заявил в полицию о том, что его карточка пропала в дни между 31 декабря прошлого года и 4 января нового года. За это время с неё списали 23 500 рублей.

— Как пояснил мужчина, он во время празднования Нового года совместно распивал алкогольные напитки с малознакомыми людьми в собственной квартире, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Правоохранители выясняют, кто мог увести у мужчины карту.

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