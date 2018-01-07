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Фоторепортаж
Рождественская ночь в Ярославле: первые кадры из храмов
7 января 2018
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Сегодня Ярославль отмечает Рождество. Практически во всех храмах ярославской епархии этой ночью прошли праздничные богослужения. Главная рождественская литургия прошла в Успенском соборе ровно в полночь, её провел митрополит ярославский и ростовский Пантелеимон.
— С Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю всем мира и добра, пусть ангел-хранитель оберегает путь каждого! — поздравил после праздничной службы ярославцев мэр Владимир Слепцов.
Рождество в храме встретили также председатель облдумы Михаил Боровицкий, начальник ярославской полиции Николай Трифонов, чиновники областного правительства. Также в храме на Стрелке началась в девять утра поздняя божественная литургия.
Чем заняться в предпоследний день каникул в Ярославле: афиша.
Фото: Александр Погорелов, Александр Погорелов
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