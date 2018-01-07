Опасные ямы Ярославля обозначили дорожными конусами

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В Ярославле самые опасные ямы на дорогах обозначили конусами. Необычное дорожное оформление накануне заметили ярославцы.
— Такое я встретил на выезде с проспекта Дзержинского на окружную дорогу, а также на брагинском путепроводе, — рассказал автомобилист Максим Малкин в сообществе «Ярославский автопортал 76».
В мэрии Ярославля пояснили, что таким образом обозначили ямы, которые уже отремонтировали литым асфальтом, а также те ямы, где только планируют сделать ремонт.
Кстати, напомним, в Ярославле существует практика ремонта только аварийных ям по предписанию ГИББД. Городские власти заявляли, что денег на ремонт всех дыр в дорогах нет. Список самых аварийных ям Ярославля.
Фото: Максим Малкин
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