В Ярославской области дорожники готовятся к снегопаду

Для очистки города от снега на улицы вывели дополнительную технику

Для очистки дорог Ярославской области от снега на улицы вывели дополнительную технику.

Прошлой ночью в Ярославской области работали 167 машин. Особое внимание уделяют дорогам, по которым ездят автобусы, мостам, путепроводам и опасным участкам.

Дорожники просят водителей быть внимательнее и ездить аккуратно.

— Мы убедительно просим водителей быть внимательными на дороге, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, — сказал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. ­— Также всем пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в тёмное время суток желательно надевать одежду со световозвращающими элементами.

«Ярдорслужба» организовала дежурство и готова вывести дополнительную технику, если это понадобится.

Замечания по уборке города ярославцы могут оставить, позвонив в диспетчерские службы, которые работают круглосуточно: (4852) 78-95-20 — «Ярдорслужба», ‎(4852) 76-05-17 — «Ярдормост».

Напомним, вчера из-за наледи на дороге за несколько минут на трассе М-8 произошло сразу несколько серьезных ДТП.