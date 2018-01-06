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В Ярославской области дорожники готовятся к снегопаду
На дороги города вывели дополнительную технику
6 января 2018
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Для очистки дорог Ярославской области от снега на улицы вывели дополнительную технику.
Прошлой ночью в Ярославской области работали 167 машин. Особое внимание уделяют дорогам, по которым ездят автобусы, мостам, путепроводам и опасным участкам.
Дорожники просят водителей быть внимательнее и ездить аккуратно.
— Мы убедительно просим водителей быть внимательными на дороге, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, — сказал директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. — Также всем пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в тёмное время суток желательно надевать одежду со световозвращающими элементами.
«Ярдорслужба» организовала дежурство и готова вывести дополнительную технику, если это понадобится.
Замечания по уборке города ярославцы могут оставить, позвонив в диспетчерские службы, которые работают круглосуточно: (4852) 78-95-20 — «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 — «Ярдормост».
Напомним, вчера из-за наледи на дороге за несколько минут на трассе М-8 произошло сразу несколько серьезных ДТП.
Фото: Александра Савельева
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