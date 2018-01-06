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Авария двух легковушек перекрыла движение на Московском проспекте
6 января 2018
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Вечером на Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП с двумя седанами. Авария случилась на участке между Московским железнодорожным вокзалом и автовокзалом.
По предварительной версии, белую «Ладу» развернуло поперёк скользкой дороги, не успев затормозить, в неё влетела иномарка.
— Всё произошло около 17 часов вечера, — рассказывают очевидцы.
ДТП перекрыло правую и среднюю полосы для движения. Обошлось без пострадавших, но машины получили большие вмятины.
Фото: Анна Ёлкина
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