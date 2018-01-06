|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Росгвардия в Ярославле ищет стрелка
6 января 2018
5 216 5
Росгвардия Ярославля выложила список своих вакансий.
В управление требуется стрелок на полный рабочий день. Возможно, с неполным средним общим образованием. Зарплату обещают от 18 тысяч рублей.
— Военнослужащие рядового и сержантского состава на должности повара и электрика с профильным образованием, — сообщили в Росгвардии.
Эти работники получат по 19 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия — старший радиотелефонист. Он будет получать от 20 тысяч рублей.
Читайте также: сотрудники ОМОН спасли провалившегося под лёд ребенка. Мальчик провалился в Волгу возле ЦНТИ.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров