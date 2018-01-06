Росгвардия в Ярославле ищет стрелка

Зарплату стрелку обещают от 18 тысяч

Росгвардия Ярославля выложила список своих вакансий.

В управление требуется стрелок на полный рабочий день. Возможно, с неполным средним общим образованием. Зарплату обещают от 18 тысяч рублей.

— Военнослужащие рядового и сержантского состава на должности повара и электрика с профильным образованием, — сообщили в Росгвардии.

Эти работники получат по 19 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия — старший радиотелефонист. Он будет получать от 20 тысяч рублей.

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