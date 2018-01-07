Обратная связь

Город

Наши в Америке: чем почта в Штатах отличается от российской

7 января 2018
1 195 2
почта, Ярославль, Наши в Америке

В новой серии о жизни в Америке ярославцы расскажут о том, чем почта в штатах отличается от Почты России. Напомним, семья ярославского политика, экс-заммэра и бывшего соратника Урлашова — Дмитрия Донскова переехала жить в Америку. Из-за океана супруга политика ведёт дневник о жизни в Штатах, рассказывая в подробностях удивительные вещи из быта американцев.

К. Корреспонденция

— Американцы очень любят писать письма. На счастье, часть корреспонденции уже «переселилась» в электронную почту, однако бумажных писем, а также всяческой рекламы, очень много, — рассказывает Юлия Донскова. — Когда нам выдали ключ от почтового ящика, мы слегка удивились — кто нам будет писать в Америке? Однако письма начали приходить уже на третий день жизни здесь — от офиса апартаментов (расположенного здесь же, в посёлке), от сотового оператора, от интернет-провайдера... Причём многие контрагенты не ленились писать нам каждую неделю. И это не считая огромного количества рекламы — начиная от супермаркетов и мебельных магазинов и заканчивая окрестными дантистами. Вскоре мы поняли, что огромные контейнеры для сбора макулатуры стоят рядом с почтовыми ящиками не зря.

Кроме того, конечно же, приходит огромное количество е-мейл писем — только из школы нам поступало ежедневно 2-3 письма: нас приглашали на различные собрания, рассказывали школьные новости, напоминали о предстоящих у детей мероприятиях. Все школьные преподаватели представились нам, писали коротко информацию о себе — где учились, где и кем работали, даже рассказали, как провели это лето, коротко представили, чем будут заниматься в предстоящем учебном году, и оставляли свои контакты. Эти письма были предназначены как для учеников, так и для родителей.

Также в течение учебного года преподаватели писали нам информацию о том, как учится Дарья, что у неё получается, а что — ещё нет, приглашали пообщаться лично в «родительские дни».

Окончательно меня, как человека работающего в сервисе, сразил опрос по качеству, пришедший от госпиталя также на бумажном носителе. Я понимаю, что таким образом достигается большая «адресность» и «индивидуальность», но ведь насколько выше издержки! Для того, чтобы я отправила анкету назад, был вложен конверт с адресом госпиталя.

Кстати, отправлять почту также очень удобно — в стойке с почтовыми ящиками также есть ящики для исходящей почты.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Юлия Донскова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: 06.01.2018 В ярославском зоопарке волчице подарили торт

Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером

Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером

Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (12): типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,40 57,79
EUR 68,11 69,50
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 30.12
USD 57,60 -0,03
EUR 68,87 0,08
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.