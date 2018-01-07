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Наши в Америке: чем почта в Штатах отличается от российской
7 января 2018
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В новой серии о жизни в Америке ярославцы расскажут о том, чем почта в штатах отличается от Почты России. Напомним, семья ярославского политика, экс-заммэра и бывшего соратника Урлашова — Дмитрия Донскова переехала жить в Америку. Из-за океана супруга политика ведёт дневник о жизни в Штатах, рассказывая в подробностях удивительные вещи из быта американцев.
К. Корреспонденция
— Американцы очень любят писать письма. На счастье, часть корреспонденции уже «переселилась» в электронную почту, однако бумажных писем, а также всяческой рекламы, очень много, — рассказывает Юлия Донскова. — Когда нам выдали ключ от почтового ящика, мы слегка удивились — кто нам будет писать в Америке? Однако письма начали приходить уже на третий день жизни здесь — от офиса апартаментов (расположенного здесь же, в посёлке), от сотового оператора, от интернет-провайдера... Причём многие контрагенты не ленились писать нам каждую неделю. И это не считая огромного количества рекламы — начиная от супермаркетов и мебельных магазинов и заканчивая окрестными дантистами. Вскоре мы поняли, что огромные контейнеры для сбора макулатуры стоят рядом с почтовыми ящиками не зря.
Кроме того, конечно же, приходит огромное количество е-мейл писем — только из школы нам поступало ежедневно 2-3 письма: нас приглашали на различные собрания, рассказывали школьные новости, напоминали о предстоящих у детей мероприятиях. Все школьные преподаватели представились нам, писали коротко информацию о себе — где учились, где и кем работали, даже рассказали, как провели это лето, коротко представили, чем будут заниматься в предстоящем учебном году, и оставляли свои контакты. Эти письма были предназначены как для учеников, так и для родителей.
Также в течение учебного года преподаватели писали нам информацию о том, как учится Дарья, что у неё получается, а что — ещё нет, приглашали пообщаться лично в «родительские дни».
Окончательно меня, как человека работающего в сервисе, сразил опрос по качеству, пришедший от госпиталя также на бумажном носителе. Я понимаю, что таким образом достигается большая «адресность» и «индивидуальность», но ведь насколько выше издержки! Для того, чтобы я отправила анкету назад, был вложен конверт с адресом госпиталя.
Кстати, отправлять почту также очень удобно — в стойке с почтовыми ящиками также есть ящики для исходящей почты.
Фото: Юлия Донскова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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