В ярославском зоопарке волчице подарили торт

Волчице подарок понравился

Получать подарки на Новый год любят не только люди. В ярославском зоопарке решили поздравить и животных, особенно представителей собачьих — символов 2018 года.

Особое лакомство приготовили для красной волчицы. У себя в вольере возле домика она обнаружила своеобразный торт.

— Вчера мы поздравляли с Новым годом представителей собачьих, — рассказали в зоопарке. — Для красной волчицы мы приготовили торт из курицы с аксессуарами из ягод, травы и яблок.

Волчица сначала настороженно обнюхала подарок, а потом съела его.

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