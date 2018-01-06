В ярославском зоопарке волчице подарили торт

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Получать подарки на Новый год любят не только люди. В ярославском зоопарке решили поздравить и животных, особенно представителей собачьих — символов 2018 года.
Особое лакомство приготовили для красной волчицы. У себя в вольере возле домика она обнаружила своеобразный торт.
— Вчера мы поздравляли с Новым годом представителей собачьих, — рассказали в зоопарке. — Для красной волчицы мы приготовили торт из курицы с аксессуарами из ягод, травы и яблок.
Волчица сначала настороженно обнюхала подарок, а потом съела его.
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Фото: Ярославский зоопарк
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