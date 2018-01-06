Город Скоро в офис! Восемь советов, как безболезненно войти в рабочий ритм после праздников 6 января 2018 2 604 4 работа, Ярославль, советы психолога Каникулы заканчиваются, скоро снова идти на работу Календарь неумолимо приближает 9 января — когда большинству из нас выходить на работу. А за долгие праздники мы так привыкли не думать о ней! Как снова войти в ритм и не тосковать по ленивым дням? Вот несколько простых советов от ярославского педагога-психолога Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров Анны Никитиной. Если вам и правда не хватило выходных, начинайте отсчёт дней до следующих. Зачёркивайте ярким фломастером прошедшие дни, выпуская эмоции. Цветотерапия позволяет сформировать позитивное мышление, а отсчёт дней формирует навыки специфического тайм-менеджмента. Спланируйте на эти выходные то, что, по-вашему мнению, не успели. Нормализуйте время сна и бодрствования. Если в выходные привыкли вставать поздно, с 6–7 января делайте это несколько раньше, чтобы в рабочие дни организм привык. В первый день работы (или вечером накануне) спланируйте то, чем лично вам хотелось бы заняться, запишите все это по пунктам в красивом стильном ежедневнике (не на обрывке бумаги!). Например, что-то сделать, разработать, доделать, а в первый обеденный перерыв — встретиться с коллегой или продемонстрировать сшитый наряд, обсудить путешествие, посоветоваться и др. Больше общайтесь — это помогает встроиться в рабочий процесс. Уберитесь на рабочем столе, если этого не сделали перед праздниками. Вступите в новый рабочий год с новыми мыслями, выкиньте старые ненужные бумаги, записки, непишущие ручки и, наоборот, принесите в офис какую-то домашнюю вещь — брелок, сувенир, небольшое фото, цветок. Всё это поможет преодолеть грань «дом-работа», которая сформировалась за долгие выходные. Поощряйте себя за «подвиги». Получилось написать хороший текст редактору, или у учителя все дети спокойно вели себя на уроке, вспомнилось несколько слов на английском языке, или получили благодарности от коллег по бизнесу. Порадуйтесь, ведь это ваша заслуга! Работайте над собственной самооценкой. Ведите дневник, записывайте свои переживания и победы в тетрадке или в блокноте. Первое время это будет непросто, но не все мысли можно рассказать людям, могут не так понять. В психологии на это есть отличная техника. Прописывая то, что вас беспокоит, вы используете второй канал восприятия информации после когнитивного (обдумывание) и подключаете моторику (письмо). Тем самым информация дважды осмысливается, и через какое-то время вам не захочется постоянно писать негатив, он сменится позитивными мыслями, а перечитав свои страхи или неудачи позднее, просто улыбнётесь. Если вы начальник — подумайте о «планёрке на выезде» для подчинённых. Возможно, первое собрание небольшого отдела или офиса можно перенести в кафе (в дневные часы там не очень много народу). Людям будет приятно, а вы зарекомендуете себя как человека эмпатичного. И, в конце концов, вспомните, что есть люди, которые не отдыхали, а все эти дни трудились. Им еще сложнее, чем вам. Выходных они ждут больше, чем вы. Мысленно встаньте на их место, тогда поймете, что вы счастливый человек! Ольга Прохорова Написать письмо Фото: Александра Савельева Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! 12 ВКонтакте 16k Facebook 12 Одноклассники ... Twitter 12 LiveJournal Яндекс Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru Все новости дня Отображение данных на этой странице ограничено отключенным JavaScript в вашем браузере. Пожалуйста, включите поддержку JavaScript для полноценной работы с нашими сервисами. Обратная связь. Далее: В Ярославле ночью сгорело деревообрабатывающее предприятие

