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В Ярославле ночью сгорело деревообрабатывающее предприятие
6 января 2018
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Около пяти чесов утра начался пожар в производственном корпусе на деревообрабатывающем предприятии на улице Механизаторов.
Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС. На место выехали 26 спасателей и 7 пожарных машин.
Огонь удалось локализовать за 20 минут, на то, чтобы полностью потушить пожар, у спасателей ушло больше четырех часов.
— В результате пожара уничтожен второй этаж строения на площади 150 квадратных метров, пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Напомним, в поселке Кузнечиха сгорел расселенный дом.
Фото: МЧС
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