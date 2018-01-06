В Ярославле ночью сгорело деревообрабатывающее предприятие

Пожарные почти пять часов боролись с огнем

Около пяти чесов утра начался пожар в производственном корпусе на деревообрабатывающем предприятии на улице Механизаторов.

Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС. На место выехали 26 спасателей и 7 пожарных машин.

Огонь удалось локализовать за 20 минут, на то, чтобы полностью потушить пожар, у спасателей ушло больше четырех часов.

— В результате пожара уничтожен второй этаж строения на площади 150 квадратных метров, пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Напомним, в поселке Кузнечиха сгорел расселенный дом.