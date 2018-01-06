В Ярославской области иномарка сбила пешехода

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На 114-м километре трассы Москва — Холмогоры недалеко от села Берендеево произошло ДТП.
Около 19:30 вчера в Переславском районе автомобиль KIA, за рулем которого находился 44-летний мужчина, сбил 38-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу с травмой головы, ушибами, — рассказали в пресс-службе полиции.
На место выезжали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.
Напомним, вчера дороги области превратились в каток — за несколько минут на трассе М-8 произошло несколько серьезных ДТП.
Фото: Александра Савельева
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