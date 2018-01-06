В Ярославской области иномарка сбила пешехода

Автомобиль KIA сбил пешехода

На 114-м километре трассы Москва — Холмогоры недалеко от села Берендеево произошло ДТП.

Около 19:30 вчера в Переславском районе автомобиль KIA, за рулем которого находился 44-летний мужчина, сбил 38-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу с травмой головы, ушибами, — рассказали в пресс-службе полиции.

На место выезжали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП.

Напомним, вчера дороги области превратились в каток — за несколько минут на трассе М-8 произошло несколько серьезных ДТП.