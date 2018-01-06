Митрополит освятил храм, из которого приставы выдворили лишенного сана священника

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил малое освящение

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил малое освящение храма Владимирской иконы Божией Матери.

— Этот храм после революции разделил участь многих храмов Русской православной церкви. Здание использовалось не по назначению, священнослужители были изгнаны и репрессированы, а те, кто желал молиться здесь, претерпевали притеснения и скорби. На долгие годы здесь замерла духовная жизнь. Сейчас Владимирский храм передан Ярославской епархии Русской православной церкви. И мы рады, что здесь начнут совершаться богослужения, — сказал митрополит Пантелеимон.

Храм русской православной церкви передали летом 2017 года. Незадолго до этого судебным приставам пришлось выдворять из него лишенного сана священника, который устроил здесь приход религиозной организации РПАЦ (Русская православная автономная церковь).

С сентября 2017 года в храме начали совершать богослужения, настоятелем назначили Алексия Морозова. Первую Божественную литургию отслужат в храме 7 января на Рождество.