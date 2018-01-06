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Лыжный фестиваль, новогодние елки и колядки: где отдохнуть всей семьей в Ярославле

6 января 2018
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афиша, Новый год, выходной, Ярославль

Выходные продолжаются! Куда сегодня отправиться всей семьей и что посмотреть — в нашей афише.

Выходной на Советской площади

  • 12:00–22:00 работа новогодней ярмарки;
  • 10:00–15:00 матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед». Финал, закрытие турнира, награждение;
  • 13:00–15:00 лыжный фестиваль «Рождественская лыжня»;
  • 14:00–18:00 мастер-классы в тереме Деда Мороза;
  • 15:00–16:30 открытая тренировка по фигурному катанию;
  • 16:30–22:00 массовое катание на открытом катке;
  • 17:00–19:00 эстафеты «Веселые старты»;
  • 15:00 «Вперед, мандарины!». Детская игровая программа;
  • «Разгуляй-ла-ли-ла-лай». Семейная развлекательная программа;
  • 17:00 танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты;
  • 19:00 новогодний танцпол «Собака Бум».

«Семейное Рождество» в доме Собинова

Праздничный рождественский вечер пройдет в доме Собиновых, который, как всякий старый дом, имеет свою тайну, свою добрую сказку, которая так волшебно звучит в Рождество.

Вы совершите путешествие по дому, принадлежавшему великому русскому оперному певцу Леониду Витальевичу Собинову, узнаете занимательные истории этого дома, рассказанные старинными вещами.

Спектакль теневого театра, живая музыка, настоящая елка, подарки и сюрпризы помогут ощутить юным гостям и их родителям тот дух семейного праздника и радости, который царил в доме в день Рождества, в доме, где даже стены помнят, как отмечали этот праздник в Ярославле 100 лет назад.

Мемориальный Дом-музей Л.В. Собинова,
адрес: г. Ярославль, ул. Собинова, 25.
Стоимость билетов: для детей с подарком — 1300 руб., для взрослых без подарка — 600 руб.

Мастер-классы и тролли в «Ауре»

Развивающие занятия для детей пройдут в семейном клубе «Аура» в центральном атриуме торгового центра.

  • 12:30 «Веселые ПриклюЧтения»;
  • 13:30 мастер-класс «Рождественские свечи»;
  • 15:00–17:00 мастер-классы по твистингу — скручиванию воздушных шаров;
  • 15:00–17:00 новогодняя елка «Тролли: волшебные приключения в день перед Рождеством».

Елка в зоопарке

В 16 часов в Ярославском зоопарке для детей от шести лет пройдет семейная елка «Волшебная сказка в зоопарке».

Стоимость билетов: 250 рублей без подарка, 500 рублей — с подарком.

«Рождественский вертеп» в арт-пространстве «Тепло»

  • 19:00 спектакль «Рождественский вертеп» покажет театр «Посолонь»;
  • 20:00 «Рождественский сочельник» — колядки и гадания.
Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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