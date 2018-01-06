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Лыжный фестиваль, новогодние елки и колядки: где отдохнуть всей семьей в Ярославле
6 января 2018
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Выходные продолжаются! Куда сегодня отправиться всей семьей и что посмотреть — в нашей афише.
Выходной на Советской площади
«Семейное Рождество» в доме Собинова
Праздничный рождественский вечер пройдет в доме Собиновых, который, как всякий старый дом, имеет свою тайну, свою добрую сказку, которая так волшебно звучит в Рождество.
Вы совершите путешествие по дому, принадлежавшему великому русскому оперному певцу Леониду Витальевичу Собинову, узнаете занимательные истории этого дома, рассказанные старинными вещами.
Спектакль теневого театра, живая музыка, настоящая елка, подарки и сюрпризы помогут ощутить юным гостям и их родителям тот дух семейного праздника и радости, который царил в доме в день Рождества, в доме, где даже стены помнят, как отмечали этот праздник в Ярославле 100 лет назад.
Мемориальный Дом-музей Л.В. Собинова,
Мастер-классы и тролли в «Ауре»
Развивающие занятия для детей пройдут в семейном клубе «Аура» в центральном атриуме торгового центра.
Елка в зоопарке
В 16 часов в Ярославском зоопарке для детей от шести лет пройдет семейная елка «Волшебная сказка в зоопарке».
Стоимость билетов: 250 рублей без подарка, 500 рублей — с подарком.
«Рождественский вертеп» в арт-пространстве «Тепло»
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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