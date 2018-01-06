Лыжный фестиваль, новогодние елки и колядки: где отдохнуть всей семьей в Ярославле

Выходные продолжаются! Куда сегодня отправиться всей семьей и что посмотреть — в нашей афише.

Выходной на Советской площади

12:00–22:00 работа новогодней ярмарки;

10:00–15:00 матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед». Финал, закрытие турнира, награждение;

13:00–15:00 лыжный фестиваль «Рождественская лыжня»;

14:00–18:00 мастер-классы в тереме Деда Мороза;

15:00–16:30 открытая тренировка по фигурному катанию;

16:30–22:00 массовое катание на открытом катке;

17:00–19:00 эстафеты «Веселые старты»;

15:00 «Вперед, мандарины!». Детская игровая программа;

«Разгуляй-ла-ли-ла-лай». Семейная развлекательная программа;

17:00 танцевальные мастер-классы, выступления вокалистов, веселые эстафеты;

19:00 новогодний танцпол «Собака Бум».

«Семейное Рождество» в доме Собинова

Праздничный рождественский вечер пройдет в доме Собиновых, который, как всякий старый дом, имеет свою тайну, свою добрую сказку, которая так волшебно звучит в Рождество.

Вы совершите путешествие по дому, принадлежавшему великому русскому оперному певцу Леониду Витальевичу Собинову, узнаете занимательные истории этого дома, рассказанные старинными вещами.

Спектакль теневого театра, живая музыка, настоящая елка, подарки и сюрпризы помогут ощутить юным гостям и их родителям тот дух семейного праздника и радости, который царил в доме в день Рождества, в доме, где даже стены помнят, как отмечали этот праздник в Ярославле 100 лет назад.

Мемориальный Дом-музей Л.В. Собинова,

адрес: г. Ярославль, ул. Собинова, 25.

Стоимость билетов: для детей с подарком — 1300 руб., для взрослых без подарка — 600 руб.

Мастер-классы и тролли в «Ауре»

Развивающие занятия для детей пройдут в семейном клубе «Аура» в центральном атриуме торгового центра.

12:30 «Веселые ПриклюЧтения»;

13:30 мастер-класс «Рождественские свечи»;

15:00–17:00 мастер-классы по твистингу — скручиванию воздушных шаров;

15:00–17:00 новогодняя елка «Тролли: волшебные приключения в день перед Рождеством».

Елка в зоопарке

В 16 часов в Ярославском зоопарке для детей от шести лет пройдет семейная елка «Волшебная сказка в зоопарке».

Стоимость билетов: 250 рублей без подарка, 500 рублей — с подарком.

«Рождественский вертеп» в арт-пространстве «Тепло»