В Кузнечихе сгорел расселенный дом

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В поселке Кузнечиха Ярославского района загорелся расселенный дом. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МЧС.
Примерно полчаса потребовалось пожарным, чтобы локализовать огонь. Полностью пожар потушили только спустя еще два часа. На месте работали 15 спасателей и пять пожарных машин.
— В результате пожара уничтожены четыре нежилых квартиры на площади 60 квадратных метров, пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Напомним, в конце декабря пожарные дважды выезжали тушить расселенный дом в Заволжском районе Ярославля.
Фото: МЧС
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря 2017
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров