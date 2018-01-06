В Кузнечихе сгорел расселенный дом

Огонь тушили 15 спасателей

В поселке Кузнечиха Ярославского района загорелся расселенный дом. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МЧС.

Примерно полчаса потребовалось пожарным, чтобы локализовать огонь. Полностью пожар потушили только спустя еще два часа. На месте работали 15 спасателей и пять пожарных машин.

— В результате пожара уничтожены четыре нежилых квартиры на площади 60 квадратных метров, пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Напомним, в конце декабря пожарные дважды выезжали тушить расселенный дом в Заволжском районе Ярославля.