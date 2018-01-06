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В Ярославле умерла градозащитница Павловской слободы
6 января 2018
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Умерла градозащитница Павловской слободы. Надежда Балуева - член общественной палаты Ярославской области, председатель Ярославской региональной общественной организации возрождения русской культуры и традиций - умерла 5 января.
- Она всегда говорила, что занятия и ремесла по возможности надо возрождать, ведь у многих жителей до сих пор хранятся уникальные ткацкие станки, веретена, а из льна местные умелицы ткали непревзойденные по качеству тончайшие ткани, - рассказал друг Надежды Игорь Гаврилов.
Надежда всегда была бодрой, энергичной, страстной. Так говорят о ней друзья. Такой её и запомнят родные и близкие.
Фото: Надежда Балуева/Facebook
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