В Ярославской области иномарка на скорости улетела в кювет и перевернулась

Машину занесло на скользкой дороге

В пятницу, 5 января, на дороге в сторону Рыбинска перевернулась иномарка «Фольксваген-Поло».

- Причиной аварии стал гололёд. Седан занесло на дороге, выкинуло в кювет и перевернуло, - рассказывают очевидцы ДТП.

На момент аварии в машине находилась молодая девушка. Она не пострадала.

Подробности ДТП уточняются.