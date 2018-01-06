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В Ярославской области иномарка на скорости улетела в кювет и перевернулась
5 января 2018
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В пятницу, 5 января, на дороге в сторону Рыбинска перевернулась иномарка «Фольксваген-Поло».
- Причиной аварии стал гололёд. Седан занесло на дороге, выкинуло в кювет и перевернуло, - рассказывают очевидцы ДТП.
На момент аварии в машине находилась молодая девушка. Она не пострадала.
Подробности ДТП уточняются.
Фото: Полина Баронкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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