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В Ярославле трамваи сбились с расписания
5 января 2018
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Трамвай шестого маршрута сломался на улице Блюхера на подъезде к Ленинградскому проспекту.
— Мы наехали на изолятор, — объявила водитель пассажирам.
Около 20 минут водитель пыталась устранить поломку самостоятельно. Но у нее это так и не получилось. В итоге трамваи на этом маршруте сбились с расписания. Сломанный вагон оттащили в депо на ремонт.
Фото: Михаил Контуев
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