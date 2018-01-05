В Ярославле трамваи сбились с расписания

Трамвай отбуксировали в парк

Трамвай шестого маршрута сломался на улице Блюхера на подъезде к Ленинградскому проспекту.

— Мы наехали на изолятор, — объявила водитель пассажирам.

Около 20 минут водитель пыталась устранить поломку самостоятельно. Но у нее это так и не получилось. В итоге трамваи на этом маршруте сбились с расписания. Сломанный вагон оттащили в депо на ремонт.