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На дороге, как на катке: за несколько минут на трассе М-8 произошло несколько серьёзных ДТП

5 января 2018
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ДТП, авто, авария, Ярославль

Ужасное состояние трассы М-8 стало причиной многочисленных аварий. В одну из них попала и корреспондент 76.ru Анна Ёлкина.

— На дороге ужасный гололёд. На льду занесло и развернуло «Приору». «Рено», ехавший передо мной, стал резко тормозить. Я тоже ударила по тормозам, но не успела. Моя машина въехала в «Рено». При том, что я ехала по трассе не больше 60 километров в час. Дорогу просто не успели обработать, — рассказала участница ДТП Анна Ёлкина.

По её словам, по пути она видела три серьёзные аварии: две под Ростовом и одну — после Петровского. А машина с реагентами проехала по М-8 через несколько минут после того, как произошло тройное ДТП. В нём, к счастью, обошлось без пострадавших. Мы уточняем подробности других аварий.

Анна Лурье
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Фото: Анна Ёлкина
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