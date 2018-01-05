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В центре Ярославля столкнулись две иномарки: у BMW оторвало колесо
5 января 2018
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На пересечении улиц Республиканской и Советской произошло серьёзное ДТП. Столкнулись BMW и Renault.
Авария произошла накануне вечером. Обе иномарки получили серьёзные повреждения, а у BMW и вовсе отвалилось колесо.
— Участники аварии были на взводе. Громко выясняли отношения ещё до приезда сотрудников ГИБДД, — рассказала очевидец событий Полина Баронкина.
Фото: Полина Баронкина
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