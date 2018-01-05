В центре Ярославля столкнулись две иномарки: у BMW оторвало колесо

Машины серьёзно пострадали

На пересечении улиц Республиканской и Советской произошло серьёзное ДТП. Столкнулись BMW и Renault.

Авария произошла накануне вечером. Обе иномарки получили серьёзные повреждения, а у BMW и вовсе отвалилось колесо.

— Участники аварии были на взводе. Громко выясняли отношения ещё до приезда сотрудников ГИБДД, — рассказала очевидец событий Полина Баронкина.