Футболисты московского «Локомотива» приехали в ярославский детский дом

Дети остались в восторге

Полузащитник и болельщики московского клуба «Локомотив» приехали в ярославский детский дом «Солнечный», чтобы поздравить ребят с Новым годом. Воспитанникам привезли сладости и игрушки.

И игрок столичного клуба, и фанаты были в восторге от этой поездки.

— Дети очень весёлые, спортивные, талантливые и общительные! Очень круто провели время! — поделился впечатлениями болельщик «Локомотива» Антон Тэйм в группе Loko Inside в "ВКонтакте".

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