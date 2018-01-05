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Футболисты московского «Локомотива» приехали в ярославский детский дом
5 января 2018
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Полузащитник и болельщики московского клуба «Локомотив» приехали в ярославский детский дом «Солнечный», чтобы поздравить ребят с Новым годом. Воспитанникам привезли сладости и игрушки.
И игрок столичного клуба, и фанаты были в восторге от этой поездки.
— Дети очень весёлые, спортивные, талантливые и общительные! Очень круто провели время! — поделился впечатлениями болельщик «Локомотива» Антон Тэйм в группе Loko Inside в "ВКонтакте".
Ранее 76.ru рассказывал о том, как светская львица из Москвы навестила ярославских пенсионеров.
Фото: Антон Тэйм/Vk.com
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