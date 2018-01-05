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Стоит подойти, они начнут вилять хвостом: ярославцы смогут бесплатно забрать домой верного друга

5 января 2018
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животные, собаки, Ярославль, НГ 2018

Когда, как не в год Собаки, завести себе верного друга. Сегодня в Ярославле с 12 до 15 часов на территории МУП «Спецавтохозяйство» можно будет забрать домой бездомную собаку. Гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание на дрессированных собачках, а также фотосессия. Вход на мероприятие свободный. Питомцы ждут подарков от гостей в виде корма, поводков, ошейников, а главное — шанс обрести своего хозяина.

— В вольере собаки ведут себя понуро, грустят. Стоит человеку только подойти, сразу же начинают вилять хвостом, — рассказывает Анна Виноградова, директор благотворительного фонда. — В настоящее время о новом доме мечтают 70 четвероногих.

Все животные стерилизованы и вакцинированы. В приюте особенно следят за психологическим здоровьем собак, ведь многие из них испытали настоящую трагедию: сначала они обрели хозяина, а потом стали не нужны. Чтобы у животных не случилось нового потрясения, с будущими хозяевами проводят беседу. Для того чтобы забрать собаку, необходимо заключить договор. Поэтому с собой нужно взять паспорт.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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