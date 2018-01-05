В рождественскую ночь автобусы в Ярославле будут платными

Все верующие смогут доехать до Толгского монастыря

В ночь с 6 на 7 января в Ярославле будут ходить автобусы, на которых можно будет добраться до Толги. Все прихожане смогут приехать в Свято-Введенский Толгский женский монастырь в 23:00 от Красной площади и вернуться после окончания богослужения в 2:00 от монастыря на 34-м автобусе.

— Проезд будет стоить 23 рубля. Также будут действовать льготы по оплате проезда, — рассказали в мэрии Ярославля.