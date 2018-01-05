Мэрия Ярославля придумала, как бороться с ямами на дорогах

Вроде ремонтируют, а ям всё больше

Аномальные плюсовые температуры в январе стали причиной большого количества новых ям, появившихся на дорогах Ярославля. По крайней мере так утверждают городские власти. Однако ярославским автолюбителям не стоит отчаиваться. В мэрии придумали, как бороться с погодными аномалиями.

— Неблагоприятные погодные условия привели к повреждению улично-дорожной сети города, —образованию большого количества ям. Для предотвращения аварий начался ямочный ремонт литым асфальтом, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Ранее 76.ru рассказывал о ремонте дорого по-ярославски: где в городе положили асфальт в снег.