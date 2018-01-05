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Мэрия Ярославля придумала, как бороться с ямами на дорогах
5 января 2018
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Аномальные плюсовые температуры в январе стали причиной большого количества новых ям, появившихся на дорогах Ярославля. По крайней мере так утверждают городские власти. Однако ярославским автолюбителям не стоит отчаиваться. В мэрии придумали, как бороться с погодными аномалиями.
— Неблагоприятные погодные условия привели к повреждению улично-дорожной сети города, —образованию большого количества ям. Для предотвращения аварий начался ямочный ремонт литым асфальтом, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Ранее 76.ru рассказывал о ремонте дорого по-ярославски: где в городе положили асфальт в снег.
Фото: Владимир Слепцов/Instagram
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