В Ярославском районе загорелся автобус с туристами

У автобуса загорелся моторный отсек

Сегодня около семи часов вечера пожар произошёл на Московской улице в посёлке Щедрино Ярославского района. Здесь на дороге загорелся туристический автобус, который ехал в Кострому.

Посреди пути вдруг полыхнул моторный отсек.

- Водитель увидель это и остановился, — рассказали у Главном управлении МЧС по Ярославской области. - В салоне на тот момент находились 44 человека. из них трое — дети. На место происшествия приехали единицы техники, 13 человек тушили пламя.

Сгорела обшивка кузова, моторный отеск, люди не пострадали.