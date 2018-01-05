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В Ярославском районе загорелся автобус с туристами
4 января 2018
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Сегодня около семи часов вечера пожар произошёл на Московской улице в посёлке Щедрино Ярославского района. Здесь на дороге загорелся туристический автобус, который ехал в Кострому.
Посреди пути вдруг полыхнул моторный отсек.
- Водитель увидель это и остановился, — рассказали у Главном управлении МЧС по Ярославской области. - В салоне на тот момент находились 44 человека. из них трое — дети. На место происшествия приехали единицы техники, 13 человек тушили пламя.
Сгорела обшивка кузова, моторный отеск, люди не пострадали.
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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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