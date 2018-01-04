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Ярославль отпразднует сочельник и Рождество: расписание служб в Успенском соборе
4 января 2018
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Ярославская епархия опубликовала расписание праздничных служб на сочельник и Рождество в главном храме города — Успенском соборе.
6 января в 9 часов утра начнётся первая служба. Затем Всенощное бдение — в 16:00.
А самая главная служба начнётся вечером.
— В ночь 7 января в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа митрополит Пантелеимон совершит Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. Начало богослужения 6 января в 23.30, — рассказали в епархии.
7 января будет совершена Великая вечерня. Начало в 17:00.
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Фото: Александра Савельева
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