Ярославль отпразднует сочельник и Рождество: расписание служб в Успенском соборе

Скоро — один из главных православных праздников

Ярославская епархия опубликовала расписание праздничных служб на сочельник и Рождество в главном храме города — Успенском соборе.

6 января в 9 часов утра начнётся первая служба. Затем Всенощное бдение — в 16:00.

А самая главная служба начнётся вечером.

— В ночь 7 января в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа митрополит Пантелеимон совершит Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. Начало богослужения 6 января в 23.30, — рассказали в епархии.

7 января будет совершена Великая вечерня. Начало в 17:00.