В Ярославской области дальнобойщик сунул гаишнику взятку в 200 рублей

Проблему взяткой не уладил, а только усложнил

В Ярославской области гаишник остановил для проверки документов грузовик МАЗ. Машина притормозила на дороге около Гаврилов-Яма. Полицейский попросил предъявить полис ОСАГО. Но у водителя нужного документа не было.

Шофер нашёл, как ему казалось, выгодный обоим вариант — и сунул гаишнику взятку. 200 рублей. Уладить дело таким образом не получилось — сотрудник ДПС сообщил о попытке дать взятку в дежурную службу.

— Факт покушения на дачу взятки был задокументирован, — рассказали в полиции, напомнив, что на патрульных машинах вообще-то стоят видеорегистраторы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. По статье «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десять тысяч рублей». Дальнобойщику светит реальный срок — год лишения свободы.

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