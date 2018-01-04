Потерявшаяся в Новый год такса нашла хозяина. И спела ему

Собачка нашла своего хозяина

В год Собаки этим псам повезло! Они нашли своих хозяев. Собаки, испугавшиеся громкого салюта, убежали со страху, их подобрали люди. Но какая радость жить без любимого хозяина? Мы узнали, кто из потеряшек нашёлся.

С музыкой

Рыжий щенок таксы (на фото сверху) сбежал на Резинотехнке. Но очень хотел вернуться домой — запрыгивал во все машины в поисках хозяина. До тех пор, пока его не подобрали ехавшие по дороге люди.

— Пёс очень грустил два дня, — рассказал ярославец Антон, взявший себе пёсика. — А потом нашёлся хозяин. Но мы решили проверить — точно ли это он? И нашли способ.

Хозяин собаки уверял, что та поёт под губную гармошку. С инструментом и приехал забирать. Пришлось выслушать небольшой собачий концерт и, убедившись, что хозяин и собака действительно давно «спелись», пса вернули.

Забирали всей семьёй

Эта собачка даже не сразу поняла, что пропала — совсем ещё малышка.

— Она ко всем людям тянулась, — рассказали нашедшие собаку. — Но к своим хозяевам бросилась со всех ног!

Собачка оказалась очень дружелюбной

А за этой девчонкой пришли всей семьёй, потому что после её пропажи там грустили и дети, и взрослые. Плакали, когда обнимались!

За псом пришли всей семьёй

Спасибо соцсетям

Вернулся домой и красавец ретривер из Рыбинска.

— Дорогие друзья! Спасибо Вам всем за неравнодушие, за Вашу помощь и Ваши репосты!!! Благодаря репостам удалось найти законных владельцев собаки!!! Сегодня собака вернулась к ним! Спасибо Вам огромное!!! — написала нашедшая его девушка.

Хозяев красавчика искали всем городом

Хозяева отказались

Не повезло пока девочке-стаффорду из Брагино. Её хозяева нашлись. Но... не захотели забирать её домой. Видно, и сбежала собака не от хорошей жизни. Теперь волонтеры, расстроенные тем, что когда-то пристроили пса в такие недобрые руки, ищут ему новых — настоящих — хозяев. Телефон волонтера Светланы: 8-961-022-92-62.

Найдём собаке хороших хозяев!

Ещё один пес — хаски — удрал от тех, кто его нашёл.

— Рванул так, что не удержала! Надеюсь, что к своим побежал! — говорит нашедшая пса Наталья.

Добежал ли до дома?

Из нашего списка нашлись ещё не все. Посмотрите, вдруг вы знаете хозяев этих собак. Давайте найдём дом для всех!