Подстреленный живодёрами говорящий ворон Вася остался без лапки

Вася теперь обречён жить в вольере

Печально заканчивается история необыкновенной птички — ярославского говорящего ворона Васи. Ему предстоит ампутация. Вася лишится одной лапки.

— Кисть и часть цевки все-таки придется ампутировать. В дальнейшем возможно поставить протез, чтобы он мог ходить, а не скакать на одной ноге, но... до конца своих дней он теперь обречен на вольерное содержание, — с грустью сообщила его хозяйка Ирина Ёжикова на своей страничке в фейсбуке.

Напомним, ворон Вася, умеющий по-человечески смеяться и говорить, пропал, а когда нашёлся, выяснилось, что кто-то его подстрелил. Птицу лечили, даже возили в Москву, но, к сожалению, без последствий не обошлось.