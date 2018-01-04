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Подстреленный живодёрами говорящий ворон Вася остался без лапки
4 января 2018
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Печально заканчивается история необыкновенной птички — ярославского говорящего ворона Васи. Ему предстоит ампутация. Вася лишится одной лапки.
— Кисть и часть цевки все-таки придется ампутировать. В дальнейшем возможно поставить протез, чтобы он мог ходить, а не скакать на одной ноге, но... до конца своих дней он теперь обречен на вольерное содержание, — с грустью сообщила его хозяйка Ирина Ёжикова на своей страничке в фейсбуке.
Напомним, ворон Вася, умеющий по-человечески смеяться и говорить, пропал, а когда нашёлся, выяснилось, что кто-то его подстрелил. Птицу лечили, даже возили в Москву, но, к сожалению, без последствий не обошлось.
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Фото: Ирина Ёжикова/Facebook.com
Видео: Вася Ворон TV
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