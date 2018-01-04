Ярославцы собрали новогодние подарки для бездомных

Подарки получили 34 человека

В Ярославле 34 человека, оставшиеся без крыши над головой, и те, кого принято называть малоимущими, получили подарки к новогоднему столу. Обездоленным людям собрали подарки ярославцы. В наборе шёл продуктовый паёк — тушёнка, рыбные или овощные консервы, крупа или макароны, лапша, суп или каша быстрого приготовления, пакетированный чай, конфеты и печенье.

— Также были переданы туалетное мыло и другие средства гигиены, лекарства и новые носки, варежки или нижнее бельё, — рассказал организатор акции по сбору подарков Михаил Проворков и поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв о помощи.

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