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Наши в Америке: здесь нет зелёнки и марганцовки
4 января 2018
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Семья ярославского политика, экс-заммэра и бывшего соратника Урлашова — Дмитрия Донскова переехала жить в Америку. Из-за океана супруга политика ведёт дневник о жизни в Штатах, рассказывая в подробностях удивительные вещи из быта американцев. В этой серии ярославцы расскажут о безопасности жизни в Штатах и дверных замках.
Йод, зелёнка и другие медикаменты
Русские туристы, приезжающие в Америку на длительный срок, часто везут с собой увесистую аптечку. Ибо существует мнение, что лекарств в Америке без рецепта не купить. Это и так, и не так. В любом супермаркете, не говоря уже об аптеке — огромные полки лекарств безрецептурного отпуска. Но в основном там средства от простуды, обезболивающие препараты, различные антисептики и лекарства против аллергии. Любимый в нашей стране йод мы нашли, правда, только белый. Зелёнки нет. Когда мы уточнили в госпитале у медсестры (она была русская, но уже 20 лет живёт в Америке), почему пупок у ребёнка не намазан зелёнкой, она долго смотрела с недоумением. По-моему, она так и осталась с подозрением, что мы разыгрывали её, сообщив о том, что в российских роддомах до сих пор выдают ребёнка, изрядно намазанного зелёнкой.
Все более-менее серьёзные лекарства, сильные (наркосодержащие) обезболиватели, антибиотики — продают только по рецепту врача.
Кроме того, только по рецепту врача можно купить очки и контактные линзы. Но офтальмолог, готовый выписать их, ведёт приём во всех крупных супермаркетах с разделом оптики.
Так или иначе, но местная «барахолка» в «Фейсбуке» переполнена объявлениями о продаже российских лекарств — всевозможные спреи от горла, капли от насморка, порошки «от живота» и мази «под подгузник». Чтобы не тащить это добро назад — все пытаются сбыть, но спрос невелик — таких лекарств предостаточно в местных супермаркетах.
Нам из привезённого пригодилась только марганцовка и фильтр-пакеты с травяными сборами. Этих «туземных» средств мы здесь не нашли.
Фото: Юлия Донскова
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