В Ярославской области перед Новым годом жестоко убили женщину-повара

Женщину нашли в синяках

В Угличе перед Новым годом жестоко убили женщину. 30 декабря 2017 года 35-летнюю Елену Соловьёву нашли мёртвой в собственной квартире. Об этом рассказали друзья и коллеги погибшей.

— Мы сегодня были у неё в квартире, там ужас что творится. В морге её не узнать было: вся в синяках, всё перебито. Подозреваемого арестовали сразу, а вчера отпустили. Очень странно, тем более что он только вышел из тюрьмы, — рассказывает коллега Елены Наталья Дугушева.

Елена работала поваром. Её очень любили и друзья, и просто знакомые. Она была очень добрым человеком, отзывчивым. И сейчас все просто в шоке от случившегося.

На данный момент от правоохранительных органов комментариев нет. Мы уточняем обстоятельства произошедшего.

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