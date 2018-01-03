Хорошо погулял: в Ярославле поймали полицейского, севшего пьяным за руль

Теперь полицейского могут уволить из органов внутренних дел

1 января в Ярославле поймали полицейского, который сел пьяным за руль.

В Заволжском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Ниссан». 45-летний водитель отказался от медицинского освидетельствования. Во время проверки выяснилось, что он сотрудник полиции.

— В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.