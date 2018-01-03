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11 шайб на двоих: победитель в матче «Автомобилист» — «Локомотив» определился в серии буллитов
3 января 2018
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Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью, 5:5. Ярославцы смогли вырвать победу в серии буллитов. У хозяев шайбы забросили Анатолий Голышев, Алексей Василевский, Никита Трямкин, Денис Куляш и Илья Крикунов.
— За «Локомотив» забили Даниил Апальков, Стаффан Кронвалль, Илья Любушкин, Егор Коршков и Андрей Локтионов. Стоит отметить, что именно Локтионов забросил победный буллит, — рассказали в ярославском клубе.
Итоговый счёт — 5:6 в пользу гостей матча.
Интересно, что в этой игре «Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию «Автомобилиста».
Фото: Александра Савельева
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