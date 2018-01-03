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Ярославский сексолог: длинные каникулы плохо влияют на интимную жизнь

3 января 2018
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секс, Ярославль, интим, сексолог, НГ 2018

Длинные новогодние каникулы — прекрасный повод для влюблённых провести время вместе. Но, к сожалению, именно праздники — это время, когда большинство ссорится и расходится. А уж про интимную жизнь в это время вообще забывают. И причин тому очень много: от погоды до переедания. Мы спросили у ярославского сексолога Дениса Варваркина, что именно мешает парам полноценно наслаждаться друг другом в период праздников и что нужно сделать, чтобы секс был, как в медовый месяц.

— Если говорить о настоящих рождественских каникулах, то можно выделить целый ряд факторов, негативно влияющих на сексуальное здоровье и на сексуальную активность в целом. Во-первых, хотелось бы отметить аномальные погодные условия: короткий световой день, пасмурная погода, отсутствие снега — всё это, с одной стороны, ограничивает людей в возможностях активного зимнего отдыха на природе, а с другой — не лучшим образом сказывается на настроении, повышая депрессивный фон. В таких условиях многие люди вынуждены проводить время дома и поднимать себе настроение привычными и легкодоступными способами, такими, как переедание и употребление алкогольных напитков. Небольшие дозы алкоголя при определённых условиях могут усилить половое влечение, однако при его злоупотреблении в организме накапливаются токсичные метаболиты, которые тормозят проявления нормальной сексуальности. Переедание же, кроме всего прочего, ведет к временному снижению генитального кровотока, что также не предрасполагает к бурной сексуальной жизни, — рассказывает Денис Варваркин.

Как ни печально, но на взаимоотношения влияет и непродуманный семейный досуг. Это зачастую становится причиной возникновения конфликтов и семейных ссор, что также отразится на интимной жизни. Сексолог советует: поддержите хорошее настроение путем общения с близкими вам людьми, уделите время своей семье, спланируйте совместный отдых, наконец, просто прогуляйтесь по праздничному городу.

Поэтому, если вы сейчас не знаете, чем заняться, читайте нашу афишу.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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