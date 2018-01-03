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Новогодний танцпол и одиссея по Волжским берегам: куда сегодня сходить в Ярославле
3 января 2018
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Вот и наступил третий день нового года. А значит даже тем, кто ещё не успел выбраться из дома и прогуляться по улицам города, пора это сделать. Тем более что 3 января для ярославцев и гостей города приготовили интересную программу.
— В программе — концерты, конкурсы, веселые зимние игры, мастер-классы, танцполы, дискотеки и семейные праздники, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Самых маленьких гостей ждут аттракционы, в своей резиденции с ними пообщается Дед Мороз. Любители спорта смогут бесплатно покататься на коньках, принять участие в фестивале «Рождественская лыжня» и в эстафете «Веселые старты» или стать болельщиками хоккейного матча любительских команд «Студеный лед».
А ещё 76.ru рассказывал о том, куда можно съездить в новогодние праздники. Оказывается, в Ярославской области можно весело провести время в каникулы. Читайте, где покататься на упряжках с хаски и выпить вкусной медовухи.
Фото: Елена Яковлева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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