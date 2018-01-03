Новогодний танцпол и одиссея по Волжским берегам: куда сегодня сходить в Ярославле

Пора выходить из дома на улицу

Вот и наступил третий день нового года. А значит даже тем, кто ещё не успел выбраться из дома и прогуляться по улицам города, пора это сделать. Тем более что 3 января для ярославцев и гостей города приготовили интересную программу.

— В программе — концерты, конкурсы, веселые зимние игры, мастер-классы, танцполы, дискотеки и семейные праздники, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Самых маленьких гостей ждут аттракционы, в своей резиденции с ними пообщается Дед Мороз. Любители спорта смогут бесплатно покататься на коньках, принять участие в фестивале «Рождественская лыжня» и в эстафете «Веселые старты» или стать болельщиками хоккейного матча любительских команд «Студеный лед».

12:00 — 22:00 работа новогодней ярмарки;

10:00 — 17:30 матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»;

14:00 — 18:00 мастер-классы в тереме Деда Мороза;

15:00 «Новый год в Берендеевом царстве» с любимыми сказочными героями и сказочными новогодними забавами;

16:00 Новогодняя одиссея по Волжским берегам. Новогодний кросс с непредсказуемыми препятствиями «От границ и до столицы», катание вдоль Волги с песнями да танцами, конкурсами да играми «По ледку да по снежку»;

17:00 интерактивная программа;

17:30 — 22:00 массовое катание на открытом катке;

17:30 — 20:30 эстафеты «Веселые старты».

19:00 новогодний танцпол «В ритмах Золотого кольца».

А ещё 76.ru рассказывал о том, куда можно съездить в новогодние праздники. Оказывается, в Ярославской области можно весело провести время в каникулы. Читайте, где покататься на упряжках с хаски и выпить вкусной медовухи.