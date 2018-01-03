В новогодние каникулы ярославцы собирают грибы

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Кто-то перед Новым годом идет в баню, а кто-то… в лес по грибы.
— Уже становится традицией в новогодние каникулы ходить за грибами, — написал на своей странице в «Фейсбуке» заведующий отделом природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов и выложил фото своего улова — целого тазика с опятами.
Это зимние опята, начавшие расти в лесу из-за теплой погоды.
— У нас сезон, — шутит Дмитрий Власов. — «Сугробы» в лесу по щиколотку, а местами травка зеленеет.
Опенок зимний — фламмулина бархатистоножковая или зимний гриб. Съедобный гриб, который растет обычно группами. Появляются в конце сентября, и их можно собирать почти целый год — до мая. Зимой эти опята замерзают, но не погибают. При первой же оттепели их рост возобновляется.
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Фото: Ольга Власова/facebook.com
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