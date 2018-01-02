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Ярославцы с воздуха сняли новогодний запуск фейерверков
2 января 2018
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Восхитительное видео запуска новогодних фейерверков в Ярославле сразу после боя курантов с квадрокоптера сняла семейная пара Михаил и Екатерина Витковские. В ролике под красивую музыку ночной город вспыхивает разноцветными залпами салюта.
Ярославцы профессионально занимаются аэросъемкой и монтажом видео.
— Я больше десяти лет занимаюсь фото- и видеосъемкой, — рассказал Михаил Витковский. — Основал студию, а в прошлом году решил вложиться в аэросъемку. Мне нравится снимать эксклюзивный контент.
Новый год семейная пара решила встретить не с бокалами шампанского и не на массовых гуляньях, а за работой.
— Вместе с женой решили снять момент, когда после боя курантов все начинают запускать салюты, — сказал Михаил.
Читайте также: ярославец в течение месяца снимал новогодний ролик с квадрокоптера.
Фото: Скриншот с видео Михаила и Екатерины Витковских
Видео: Михаил и Екатерина Витковские
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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