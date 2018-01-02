Ярославцы с воздуха сняли новогодний запуск фейерверков

Новогодний салют

Восхитительное видео запуска новогодних фейерверков в Ярославле сразу после боя курантов с квадрокоптера сняла семейная пара Михаил и Екатерина Витковские. В ролике под красивую музыку ночной город вспыхивает разноцветными залпами салюта.

Ярославцы профессионально занимаются аэросъемкой и монтажом видео.

— Я больше десяти лет занимаюсь фото- и видеосъемкой, — рассказал Михаил Витковский. — Основал студию, а в прошлом году решил вложиться в аэросъемку. Мне нравится снимать эксклюзивный контент.

Новый год семейная пара решила встретить не с бокалами шампанского и не на массовых гуляньях, а за работой.

— Вместе с женой решили снять момент, когда после боя курантов все начинают запускать салюты, — сказал Михаил.

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