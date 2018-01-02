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В Ярославле 9 собак, сбежавших после салюта, ищут своих хозяев
2 января 2018
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Новогодние салюты, которыми мы восхищаемся, очень пугают животных. Сколько бы ни пытались донести до людей самые простые вещи — быть внимательнее к своим собакам в новогодние праздники, все равно случается так, что пес, испугавшись взрыва петард или фейерверка, срывается с поводка и убегает.
На сайтах объявлений мы собрали потеряшек, которых обнаружили люди за неполные двое суток новогодних гуляний. Посмотрите, может, тут есть и ваш сбежавший питомец.
Черный лабрадор найден в Яблоневом посаде.
— Собака сильно напугана, срочно ищем хозяев, — написали нашедшие песика.
Щенка хаски нашли на улице Кривова, 43.
Пес без ошейника увязался за прохожими.
— Около 11 утра найдена молодая сука породы хаски! Крупная, по внешнему виду домашняя. Срочно ищем прежних хозяев!!!!
Еще одна потеряшка — стаффордширский терьер — бегает по Среднему поселку.
Собаку видели на улице Клубной в районе дома №48.
— Собака голодная, видно, что домашняя. Скулит, просит кушать, заглядывает в лица — ищет хозяев, — написала, видевшая еще ночью собаку девушка.
Девочку стаффа нашли и в Брагино.
— Сегодня на прогулке на улице Громова прибилась девочка-стафф в ошейнике, упитанная, ухоженная. Умная, ласковая, знает команды. Ищем старых хозяев. Мой телефон 89159894123, написали люди, приютившие собаку.
Маленький кобель таксы пытался запрыгивать в машины в поисках хозяев на Резинотехнике.
— Найден на Резинотехнике, в районе малосемеек. Бежал во все машины. Кобель, с черным ошейником. Ищем только старых хозяев. 89807488660, — написали нашедшие пса люди.
Пес в продуктовом магазине
В Новогоднюю ночь песика в комбинезоне нашли в продуктовом магазине на Папанина. Его временно взял к себе работник магазина «Магнит».
Ретривер искал своих хозяев в Рыбинске.
— 31.12.2017 в три часа дня в Рыбинске в поселке Юбилейный нашла ретривера, который промокший и замерзший лежал прямо в центре дороги и, судя по всему, ждал своего хозяина. При виде едущих на него автомобилей не уходил. По состоянию шерсти и повадкам видно, что пёс домашний, упитанный, по всем признакам соответствует породистому ретриверу, не кастрированный кобель. Команды знает, хорошо ездит в автомобиле — сам запрыгнул в багажник машины. Возраст преклонный, имеются проблемы со здоровьем, из-за чего есть подозрение, что его просто выбросили на улицу. Хотелось бы ошибаться и надеяться, что он просто потерялся, — написала подобравшая собаку Алла Селезнева.
В новогоднюю ночь собаку без ошейника нашли на улице Большой Федоровской.
— В новогоднюю ночь была найдена собака на Большой федоровской. Была без ошейника, опознавательных знаков нет. Сейчас она находится в тепле, но очень хочет найти своих настоящих хозяев. Телефон: 89108159465, — написала Ирина.
Еще одну маленькую потеряшку подобрали на улице Чехова.
— В районе улицы Чехова нашли собаку, похоже, испугалась салюта и убежала, распространите, пожалуйста, видно, что домашняя, наверняка ищут. Пока бабушка взяла к себе, звоните, если узнаете, 89622121669, — написали в объявлении.
Фото: Александра Савельева, VK.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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