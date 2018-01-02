По улицам Ярославля ездят Деды Морозы

Уже второе января, но дух Нового года продолжает витать в Ярославле. Ярославцы сами создают праздничное настроение и себе, и окружающим, наряжаясь в костюмы Дедов Морозов.

Деды Морозы встречаются и в общественном транспорте, и на улицах города.

— В маршрутках и на дорогах Ярославля, — написал Александр Романов в социальной сети «ВКонтакте» и выложил фото новогоднего волшебника за баранкой общественного транспорта и Деда Мороза, едущего на мотоцикле и машущего рукой прохожим.

Дед Мороз на улицах Ярославля

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