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Все машины - всмятку: подробности смертельного ДТП в Тутаевском районе
2 января 2018
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Фотографию с места аварии в Ярославской области, в которой погибли три человека, прислал читатель 76.ru Даниил Кремин.
— Мы ехали из Ярославля, на 30-м километре дороги увидели перевёрнутую машину и остановились, — рассказал Даниил, — «Газель» была перевернута, по всей дороге разбросан хлеб и поддоны. Водителя к тому времени уже вытащили. Вторая машина была полностью всмятку.
На снимке видно, что ВАЗ превратился в груду металла, единственным целым местом у машины остался только багажник.
От удара с легковушкой «Газель» перевернулась и упала на крышу. Обе машины оказались на обочине.
Напомним, ДТП произошло в девять часов утра на дороге Ярославль — Углич. В аварии погибли 24-летний водитель, 20-летняя и 50-летняя пассажирки ВАЗ-2111, водитель «Газели» находится в больнице.
Если вы стали свидетелем этого ДТП или у вас есть подробности аварии, напишите нам. Почта редакции: 76@rugion.ru. Или в личные сообщения нашей группы во «ВКонтакте».
Фото: Даниил Кремин
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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