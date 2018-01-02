Все машины - всмятку: подробности смертельного ДТП в Тутаевском районе

От удара с легковушкой «Газель» перевернулась и упала на крышу

Фотографию с места аварии в Ярославской области, в которой погибли три человека, прислал читатель 76.ru Даниил Кремин.

— Мы ехали из Ярославля, на 30-м километре дороги увидели перевёрнутую машину и остановились, — рассказал Даниил, — «Газель» была перевернута, по всей дороге разбросан хлеб и поддоны. Водителя к тому времени уже вытащили. Вторая машина была полностью всмятку.

На снимке видно, что ВАЗ превратился в груду металла, единственным целым местом у машины остался только багажник.

От удара с легковушкой «Газель» перевернулась и упала на крышу. Обе машины оказались на обочине.

Напомним, ДТП произошло в девять часов утра на дороге Ярославль — Углич. В аварии погибли 24-летний водитель, 20-летняя и 50-летняя пассажирки ВАЗ-2111, водитель «Газели» находится в больнице.