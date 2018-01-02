Жуткая авария в Тутаевском районе: трое погибших

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

Сегодня около девяти часов утра в Тутаевском районе произошла страшная авария.

На 31-м километре дороги Ярославль — Углич столкнулись ВАЗ-2111 и «Газель».

— Молодой человек 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2111, двигаясь в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Газель», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате аварии скончался 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 и две пассажирки легковушки: 20-летняя девушка и 50-летняя женщина.

Травмы получил водитель «Газели», его доставили в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, спасатели и бригада скорой помощи.

Мы уточняем информацию.

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