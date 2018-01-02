Жуткая авария в Тутаевском районе: трое погибших

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Сегодня около девяти часов утра в Тутаевском районе произошла страшная авария.
На 31-м километре дороги Ярославль — Углич столкнулись ВАЗ-2111 и «Газель».
— Молодой человек 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2111, двигаясь в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Газель», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В результате аварии скончался 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 и две пассажирки легковушки: 20-летняя девушка и 50-летняя женщина.
Травмы получил водитель «Газели», его доставили в больницу.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, спасатели и бригада скорой помощи.
Мы уточняем информацию.
Читайте также: нестандартный способ припарковать машину после Нового года обнаружили сегодня в Заволжском районе Ярославля. Здесь в районе Шевелюха под железнодорожным мостом легковушка уткнулась прямо в опору моста, залетев на земляную насыпь.
Фото: Александра Савельева
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