Ёлки, пряничный домик и гулянья: куда сходить 2 января

Поздравили всех друзей и знакомых, доели новогодние салаты – самое время для активного отдыха всей семьей. Куда сходить сегодня, смотрите в афише.

Гулянья на Советской площади

12:00–22:00 работа новогодней ярмарки.

10:00–17:30 матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».

14:00–18:00 мастер-классы в тереме Деда Мороза.

17:30–22:00 массовое катание на открытом катке.

17:30–20:30 эстафеты «Веселые старты».

15:00 «Новогодний диско-гав» у елки: игры и забавы для детей, лайки для Лайки и другие праздничные сюрпризы.

16:00 «Счастье@.ру». Праздничный флешмоб, игры @Mix, @Шейк, Лайк Mix.

17:00 «Молодежный карнавал». Конкурсы с валенками, футбол в валенках, «Модельный валенок». Мастер-класс по составлению частушки.

19:00 новогодний танцпол DiscoDog.

Ёлки в «Ауре»

С 15 до 18 часов сегодня развлечься с детьми можно на новогодних ёлках с анимацией в центральном атриуме торгового центра «Аура».

Пряничный домик

В Музее истории пряника на улице Нахимсона, 1А сегодня можно собрать своими руками домик из имбирных пряников. Мастер-классы будут проходить с 11 до 19 часов.