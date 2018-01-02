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Ёлки, пряничный домик и гулянья: куда сходить 2 января
2 января 2018
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Поздравили всех друзей и знакомых, доели новогодние салаты – самое время для активного отдыха всей семьей. Куда сходить сегодня, смотрите в афише.
Гулянья на Советской площади
12:00–22:00 работа новогодней ярмарки.
10:00–17:30 матчи по хоккею среди любительских команд «Студеный лед».
14:00–18:00 мастер-классы в тереме Деда Мороза.
17:30–22:00 массовое катание на открытом катке.
17:30–20:30 эстафеты «Веселые старты».
15:00 «Новогодний диско-гав» у елки: игры и забавы для детей, лайки для Лайки и другие праздничные сюрпризы.
16:00 «Счастье@.ру». Праздничный флешмоб, игры @Mix, @Шейк, Лайк Mix.
17:00 «Молодежный карнавал». Конкурсы с валенками, футбол в валенках, «Модельный валенок». Мастер-класс по составлению частушки.
19:00 новогодний танцпол DiscoDog.
Ёлки в «Ауре»
С 15 до 18 часов сегодня развлечься с детьми можно на новогодних ёлках с анимацией в центральном атриуме торгового центра «Аура».
Пряничный домик
В Музее истории пряника на улице Нахимсона, 1А сегодня можно собрать своими руками домик из имбирных пряников. Мастер-классы будут проходить с 11 до 19 часов.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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