У ярославны списали все деньги с карты за покупку в интернете

Женщина пыталась заказать в интернете сапоги и лишилась всех денег с карты. 65-летняя пенсионерка пошла с заявлением в полицию.

— Женщина пояснила, что она разместила на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже зимней обуви. Ей позвонил неизвестный и под предлогом внесения предоплаты за товар попросил заявительницу сообщить ему номер банковской карты и пин-код, что потерпевшая и сделала, — рассказали в УМВД по Ярославской области. У пенсионерки списали с карты все деньги — 16 500 рублей. Правоохранители проводят проверку по интернет-мошенничеству.