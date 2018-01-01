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У ярославны списали все деньги с карты за покупку в интернете
1 января 2018
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Женщина пыталась заказать в интернете сапоги и лишилась всех денег с карты. 65-летняя пенсионерка пошла с заявлением в полицию.
— Женщина пояснила, что она разместила на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже зимней обуви. Ей позвонил неизвестный и под предлогом внесения предоплаты за товар попросил заявительницу сообщить ему номер банковской карты и пин-код, что потерпевшая и сделала, — рассказали в УМВД по Ярославской области. У пенсионерки списали с карты все деньги — 16 500 рублей. Правоохранители проводят проверку по интернет-мошенничеству.
Фото: Александра Савельева
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